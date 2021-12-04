週末走走！全台6大人氣農場　水豚君、草泥馬近距離互動

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位在宜蘭的人氣農場「斑比山丘」，園區隨處可見吉祥物梅花鹿「斑斑」的蹤跡，今年斑斑多了新朋友「水豚君」，能與民眾近距離互動，園區也規劃各種裝置藝術供大家拍照，包括擁有全白夢幻外觀和可愛心形窗框愛情小屋，更設計有趣的「情鹿籤詩」活動，讓可愛小鹿幫民眾求取專屬愛情運勢的靈籤。
前進「台版小奈良」 - 墾丁「鹿境梅花鹿生態園區」
有著有小奈良之稱的「鹿境梅花鹿生態園區」，不僅梅花鹿非常親人，喜歡與遊客互動，水汪汪的大眼睛，更是讓人一秒融化，近期也有「水豚君」加入，讓園區萌上加萌，還提供專業的導覽教學，讓大人小朋友不只拍美照、體驗餵食外，還能獲得課本上學不到的知識。
一次探索30種可愛物種 - 嘉義「三隻小豬觀光農場」
嘉義「三隻小豬觀光農場」近年從養豬畜牧場轉型成觀光農場，飼養超過30種動物，如小馬、狐獴、駱馬、水豚、長臂猿、綿羊豬等，農場內也設有動物主題餐廳，玩累了還一邊享用美食同時欣賞在窗外玩耍的可愛動物們。
沈浸山野中的迷人牧野風情 - 苗栗「飛牛牧場」
「飛牛牧場」就座落在苗栗遠離塵囂的山野中，走進園區一望無際的草原印入眼簾，綠野上有低矮的房舍和成群的乳牛正在吃草，農場內有乳牛生態區、蝴蝶生態區、可愛動物區、自然步道和水域生態區等，讓遊客休憩親近大自然與小動物的同時，也能獲得不一樣的牧野知識。
與大嘴鳥草泥馬相見歡 - 新竹「綠世界生態農場」
「綠世界生態農場」將動植物生態結合休閒育樂，非常適合利用一天的時間前往踏青走走，佔地七十多公頃的綠世界園區分為六大主題公園，包括有能感受生命奧妙的蝴蝶生態公園、有超萌小動物的可愛動物區、彷彿置身叢林的綠野廣場及亞馬遜雨林區等，每日三個指定時段還會有可愛的草泥馬在園區散步與民眾互動。
走訪「台版紐西蘭」 - 台南「走馬瀨農場」
台南「走馬瀨農場」園區融合了草原、山林、河川之景，農場有豐富的生態資源，野生動物就多達150多種，農場分成一般遊憩、果園遊憩、牧場遊憩等遊玩路線，可以騎馬、滑草、射箭、騎單車、腳踏船等，豐富遊程滿足各種不同年齡層的休閒遊樂需求，此外還設有古農具區，讓旅客除了探索生態外，還能了解農業知識，親手體驗水車、風穀、石磨、古亭畚等，四、五十年代的農村耕具。