見「50元鈔票」以為是假的！網秒揭獨特材質：有年紀才懂
日常生活中仍有多數人習慣使用現金交易，也會拿到各種紙鈔。不過就有網友看到一張「50元鈔票」，第一時間以為是假的。然而照片曝光後，卻有不少民眾一秒看出其「來頭」：有年紀才懂。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 14:57:31
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發出一張圖片，是一張價值50元的「鈔票」，但由於目前市面上流通50元是硬幣，讓他不禁疑惑「搞不懂這是真鈔，還是假鈔」。
然而貼文曝光後，立刻有不少民眾回應「是真鈔，還是台灣唯一張塑膠鈔」、「這是真鈔 收藏用居多」、「這是可以流通的貨幣，但是一般店家不會收，因為不方便，現在大家的認知，流通的50元都是硬幣，沒有紙鈔了」、「這個塑膠紀念鈔，要有點年紀的才會知道」、「少見的50元鈔票，質感摸起來很像塑膠片」、「不認識或少見的紙鈔硬幣通常店家都不收」。
事實上這款50元鈔票，是中央銀行在1999年，為了紀念新台幣發行50週年，曾經推出過「塑膠版」新台幣，不但防水、撕不破，還有高規格的十四種防偽功能，且至今仍是流通貨幣，能夠到商店購買物品，可說是非常特殊的紀念鈔券，已有22年歷史。（編輯：潘毅）