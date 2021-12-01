各界聲援遭施暴的高嘉瑜　警逮林秉樞後移送檢方複訊

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新北市議員江怡臻也聲援高嘉瑜指出，同樣身為女性，肩上都扛著責任和壓力，女性常常因為社會的眼光，及家庭的壓力而被刁難，最後選擇隱忍；此外，去年在議會總質詢時，就提案將基層的藥局納入新北市家暴通報的網絡，提早察覺並通報相關單位，藉此保護更多的婦女和兒童。
針對國民黨的中央委員黃覲偉在網路留言，直指高嘉瑜是「被打活該」的言論，引起各界的痛批；對此，新北市長侯友宜認為，其實對家庭暴力的家暴者，都要做嚴厲的譴責，相信這是每一個人應有的態度，不但要譴責，更要隨時看到需要被照顧的受暴者，給予支持的力量。
林秉樞涉嫌於11月11日至13日對高嘉瑜家暴，不僅把高嘉瑜打得鼻青臉腫，還限制她的行動自由、關在飯店內2天，警方今日前往飯店拘提林秉樞，詢問後以傷害、強制罪嫌等移送檢方；林秉樞設籍的里長透露，林秉樞父母都是從事教職，對林秉樞的課業很要求，或許因此受壓抑而產生有暴力的行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110