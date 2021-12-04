婦狂吃牛樟芝進補！全身奇癢吃藥也止不了 醫嘆：補錯了
不少民眾都有蕁麻疹的困擾，尤其到了冬季，乾癢症狀一直找上身，發起病來如果太嚴重，還會出現金魚眼、香腸嘴，宛如老港片《東成西就》裡梁朝偉飾演的西毒歐陽鋒，又難受又嚇人。台灣皮膚科醫學會副秘書長黃毓惠就表示，民眾對於蕁麻疹治療有著迷思，常常誤信偏方導致延誤病情，她曾有一位40歲左右的女性病人，就診的時候表示自己本來就有蕁麻疹，但從偶爾會發作，到最近忽然間變得很嚴重，追問之下才發現，她的家人因為怕她免疫功能太弱，買了補品「牛樟芝」給她吃，吃了幾天後就發現蕁麻疹變得更癢了，而且過去用口服抗組織胺藥物就能控制，現在也都無法抑制。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-04 10:55:00
黃毓惠提到，有時候皮膚有免疫功能失調的疾病，並不代表就是免疫太弱，大眾很容易有這種迷思，但其實免疫功能的失調，常常是「過強」的失調，如果吃了加強免疫功能的補品，像是人蔘、靈芝、牛樟芝、冬蟲夏草等，反而會讓皮膚的症狀更嚴重。
以上述的婦人為例，可能本來小面積的蕁麻疹，結果因為吃了牛樟芝，導致疹塊遍及全身，包含手、大小腿，大面積的疹塊，害得她沒有辦法上班，只能請假休息。醫師急忙建議她將這類的保健品都停用，配合藥物治療，狀況才慢慢好轉。
黃毓惠提醒，蕁麻疹患者的皮膚會出現紅、腫、癢，外觀上可分為風疹塊及血管性水腫，風疹塊外觀如同蚊子叮咬般、大小不同的腫塊，通常在24小時內皮膚會恢復正常外觀。至於血管性水腫好發於眼睛、唇舌、咽喉等血管密集的黏膜處，因此也有金魚眼、香腸嘴的別稱，倘若是在咽喉黏膜發生水腫，則會因阻塞呼吸道而有致命的危險。
為了預防尋麻疹的發生，醫師建議民眾還是不要熬夜，盡量在晚上11點前睡，另外，醫師強調，調適心情也很重要，事情很多、很急，導致的壓力大，可能會造成免疫功能失調，建議要適時調劑身心，透過聽音樂、靜坐、冥想等活動，放鬆交感神經、減緩焦慮。