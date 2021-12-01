12生肖虎年好運在哪？事業、愛情、健康「排行榜」一次看

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第１名：羊 －遠離風暴，吉星照拂，遇事呈祥，可喜可賀！
第２名：狗 －三合助運，整體回升，提高警覺，留住好運！
第３名：馬 －虎馬半合，時運理想，融入團隊，真心至上！
第４名：牛 －得貴相挺，穩步上揚，把握機遇，心想事成！
第５名：鼠 －動中求穩，靈巧應對，維持人際，陪伴家人！
第６名：豬 －好壞參半，有喜有憂，耐心周旋，有好結果！
第７名：蛇 －刑犯太歲，謹言慎行，擁貴加持，逢凶化吉！
第８名：龍 －借力使力，合作利多，與人為善，化險為夷！
第９名：雞 －遇見困難，貴人來助，運用人和，先苦後甘！
第１０名：兔 －吉星疲弱，差強人意，堅持目標，終得回饋！
第１１名：虎 －太歲本命，行運辛苦，坦蕩行事，避免紛爭！
第１２名：猴 － 沖犯太歲，勞心勞力，靈活變通，突破重圍！
十二生肖【事業運勢】排行榜
第１名：羊 －擺脫衰運，施展才華，升職加薪，前景看好！
第２名：牛 －吉曜眷顧，把握機遇，創意創新，累積實力！
第３名：狗 －三臺助陣，可圈可點，穩住脾氣，耐心以對！
第４名：馬 －積極進取，不打馬虎，團結合作，親力親為！
第５名：鼠 －動中有利，跨出安逸，多方學習，激發潛力！
第６名：龍 －摒除我執，通力合作，放低姿態，發揮長才！
第７名：雞 －顧及他人，貴人來助，催旺人際，持續進步！
第８名：兔 －吉中藏凶，志不能伸，順其自然，自我充實！
第９名：豬 －確認細節，重視合作，維持人脈，能保順利！
第１０名：蛇 －步步為營，盡守本分，請教先進，能獲解決！
第１１名：猴 －謙遜低調，用心做事，主動求變，有新機遇！
第１２名：虎 －收斂霸氣，與人為樂，謹小慎微，以免麻煩！
十二生肖【愛情運勢】排行榜
第１名：羊－天喜旺運，人氣爆棚，感情明朗，幸福可期！
第２名：牛－真心無敵，姻緣必臨，溫柔體貼，心靈契合！
第３名：狗－太歲和合，有好緣分，放鬆自在，滋潤人生！
第４名：馬－獨享單身，認識新友，製造浪漫，用心陪伴！
第５名：兔－勤能補拙，勤能加分，充實內外，提升魅力！
第６名：雞－敏銳觀察，全力出擊，詢問長輩，少冤枉路！
第７名：鼠－孤芳自賞，自嘆寂寞，打開心門，讓愛進來！
第８名：龍－心神不定，遊戲人間，自我釐清，才有幸福！
第９名：豬－情緒不振，抑鬱低潮，隨遇而安，莫要強求！
第１０名：蛇－凶星牽動，矛盾爭吵，猜疑心重，隔閡漸深！
第１１名：虎－焦頭爛額，草率以對，不期不待，不受傷害！
第１２名：猴－挑戰不少，容易失望，因錢計較，易傷感情！
十二生肖【健康運勢】排行榜
第１名：羊－身心良好，輕鬆舒暢，克制口腹，健康長久！
第２名：馬－無大病災，外出謹慎，遵守規則，以策安全！
第３名：狗－健康少病，注重日常，即時保養，有利身心！
第４名：牛－情緒穩定，積極樂觀，勞逸結合，身心安泰！
第５名：龍－三餐有序，生活規律，避免探病，安保健康！
第６名：鼠－不憑感覺，記錄作息，關注長上，定期養生！
第７名：雞－謹小慎微，維護居家，健康有道，落實保養！
第８名：豬－吃得均衡，能防疾病，容易焦慮，尋求放鬆！
第９名：蛇－壓力倍增，定時健檢，留意細節，照顧全家！
第１０名：虎－抵抗力差，不可輕忽，風吹草動，審慎以對！
第１１名：猴－起伏不安，遊走極端，讓心靜下，止住厄運！
第１２名：兔－病符來襲，健康跌落，就醫求診，以防崩盤！。（編輯：鍾怡婷）
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