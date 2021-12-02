LINE瘋傳「這通電話不要接」！一接秒噴7萬9 行家揭真相
常常我們手機都會有陌生電話打來，即便自己已經非常小心個資問題，但仍舊有許多詐騙集團、推銷公司等等致電到我們的手機。而近期，在LINE、臉書上就瘋傳一則訊息，表示如果遇到特定號碼開頭的，千萬不要接也不要回打，否則將會損失金錢，甚至接了「0918-715-002」這組電話後，就會秒噴7萬9千元，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 07:24:34｜2021-12-02 07:24:41
LINE及臉書上近日瘋傳一則訊息，表示，如果沒有接到的電話，都不要回撥，若真的要找你的人，肯定會再打來，如果遇到「+93」、「+371」、「+381」開頭的，只響一聲就掛到，你回撥就會先損失美金15~30元不等；而如果看到「0918-715-002」千萬不要接喔，接了就要付7萬9千元，傳下去以助幫助他人。
而對於該訊息，台灣事實查核中心認定有「部份錯誤」，趨勢科技全球行銷資深經理劉彥伯指出，訊息內寫接了「0918-715-002」這支電話就要付$79,000 元，這種狀況是不可能發生的，因為這種活動型電話的詐騙手法，一定是要用戶主動「打回去」才會被扣款，不會是接電話就要付費。
不過，劉彥伯也指出，這種回撥境外電話的詐騙手法在十年前很流行，但現在電信公司知道會有這種手法，所以會禁止境外的活動型電話，但如果是第三世界國家，像是傳言提到的「+93」、「+371」、「+381」，分別是阿富汗、拉脫維亞、塞爾維亞，可能沒有禁止活動型電話，因此被詐騙集團利用，民眾還是要特別小心，最容易避免的方法，就是不要回撥來路不明的境外電話。（編輯：張嘉哲）