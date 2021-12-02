蝦皮買除濕機才54元！她秀「截圖證據」　網驚：比運費俗

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當下她心想「是不是詐騙」，便點進去看了看，「0.1折還是1折，有點忘了，但是是蝦皮商城，光看商品名稱就花了2分鐘，怕是買到除濕機的配件之類的而不是除濕機本人」，但怎麼看都沒錯，就是除濕機，「於是點進了結帳畫面，還是54元？是不是標錯價格（腦海一直浮出小編標錯價錢最後不出貨的新聞）」。
她內心經過幾番掙扎後，還是下單了，「反正才不到100元，下單看看」，但後來價格就跳回原價了，也讓她簡直不敢相信，且她也PO出下單截圖，證明自己所言不假，一直到昨（1）晚11點，原PO的訂單都還在，沒有顯示被取消，也沒收到退款或補助。
貼文一出，掀起熱議，「爽哦撿到便宜」、「卡開箱文」、「會被砍單的 」、「蝦皮應該會硬生生取消訂單」、「比運費還便宜」、「真幸運」。
不過，也有網友分享類似經驗，他一樣在蝦皮商城上看到只要63元的咖啡機、145元的乾衣除濕機和173元的除濕機，便立刻下單，豈料後來收到蝦皮的「直送標價錯誤補償方案說明」，根據內容指出，蝦皮表示，因部分蝦皮直送商品發生標價錯誤，訂單確立不成立，已訂購商品的消費者將進行全額退款。對消費者造成不便深感抱歉，蝦皮購物將提供每位消費者折抵上限6000元商城購物券（1人1張，消費滿1元即可使用，最高折抵上限為6000元），感謝消費者的支持與諒解。（編輯：郭佩蓉）