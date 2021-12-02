日本泡麵見「3箭頭」是啥意思？正解曝光 網狂讚長知識
無論是台灣泡麵還是外國泡麵，都深受大眾喜愛，也因泡麵料理方便快速，更許多人的宵夜首選；不過，你吃泡麵時是否注意過包裝上的「3箭頭」圖示？就有專家表示，這個標誌其實只會在日本泡麵上才有，並透露其背後的特殊意義。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 09:55:03｜2021-12-02 09:58:58
臉書粉專《日本人の日本旅遊指南》分享「樂吃購！日本」報導一文，文中指出，不知道大家是否注意到日本泡麵包裝上的「移り香注意」圖案，翻成中文則為「注意香味轉移」之意，其用意是在警告消費者，泡麵容易吸收周遭氣味，應避免把泡麵存放在帶有濃烈氣味的物品附近。
舉例來說，像是放在咖哩粉、香料等食材附近，那可能會吸收到這些食材的味道，導致泡麵走味；又或是放在香水、防蟲劑、清潔用品等日用品附近，泡麵還可能吸收到化學味，讓味道更不好，因此若想讓泡麵保存好吃，以後看到這個標誌，就要記得「遠離濃味的物品」。
正解曝光後，掀起熱議，「好特別喔」、「當日本人好辛苦」、「容易吸附其他物品的香味...」、「長知識」；不過，也有不少網友歪樓，開玩笑直呼「太香了，會被別人整碗端走」、「味道濃。會殘留在別處要小心」、「很香！小心移動時不要影響別人XD」。（編輯：郭佩蓉）