好市多廁所衛生紙「1設計」超怪！眾反揭3優勢：能防奧客
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有一名網友的奶奶注意到好市多廁所衛生紙的「設計」，表示這樣「皺成一坨」很奇怪，貼文一出，眾人反揭3優勢，直呼「方便衛生還能防奧客」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 11:06:40
該名網友昨（1）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示帶奶奶到好市多購物，而當奶奶想上廁所時，看見廁所衛生紙的「抽拉設計」，卻感到匪夷所思，「奶奶不明白為什麼要她用皺成一坨的衛生紙」。
不過，原PO本身是覺得好市多廁所衛生紙抽，這樣的設計既環保又衛生，也還好他車上有加油送的「整齊」衛生紙，讓奶奶能安心上廁所；他也將好市多廁所衛生紙拍下上傳，不過仔細一看，上面有貼著一張貼紙，其實就寫著「密封式設計，每次一抽，避免交叉污染，環保又衛生」。
貼文一出，掀起熱議，「我遇到這個衛生紙一坨卡在洞口，怎麼挖怎麼拉都拉不出來，然後戳一戳，衛生紙就直接掉在裡面沒得用，還好翻包包還有半包面紙」、「這個要是斷掉，下一位只能用內褲擦了」、「卡住的時候，怎樣都拉不出來」、「這種真的是很怪的用法」、「會不會是怕被污染」。
也有網友反揭好市多廁所衛生紙的3大優勢，就是「乾淨衛生，防止污染」、「防奧客，避免浪費」和「方便抽取」，「這個很好用阿，一次一抽，自動幫你斷」、「因為很多一直浪費衛生紙啊」、「我覺得很好，如果像之前的，上一個人摸過拉斷，不知道手上有什麼病菌，這種比較好」、「大潤發也是這種的」、「防止奧客裝置」、「不要小看奧客，奧客會一直抽一直抽一直抽」、「我也覺得很衛生」、「覺得超棒。免得有些人好像用免錢的，拼命拉」」。（編輯：郭佩蓉）