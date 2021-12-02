31歲就存到5000萬！Joeman親曝「1原因」：我的確吃到了
百萬訂閱YouTuber Joeman（九妹），在近日受訪時自曝在31歲就存到5000萬，提前達成自己原定的退休目標，消息也掀起各界熱議。而日前鄭弘儀的談話節目「新聞挖挖哇」也探討Joeman成功的因素，意外釣出九妹本人留言親認「1原因」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 12:22:11
節目《新聞挖挖哇》日前在探討Joeman在31歲就賺進5千萬存款，主持人鄭弘儀分析其中原因，「Joeman是業務經理出身，『業務能力佳』。其次，Joeman敢於辭掉高薪工作，代表『膽子夠大』且相當具有『創新』能力。最後則是『願意吃苦』，Joeman剛大學畢業時一開始也是從基層28K做起，不抱怨也不找藉口」。
而節目片段曝光後，Joeman也到《新聞挖挖哇》YouTube頻道下房留言說「竟然出現在我從小看到大的節目！感謝大家的討論，我的確在31歲存到不少錢，但後來也燒蠻多錢在節目上的」。
Joeman最後也提到自己成功的關鍵「我的確是吃到很多時代紅利，感謝大家給我的舞台！我會繼續努力」。而他日前也在個人IG上回應「我媽貼了這新聞質問我哪來的5000萬，我跟他說那是31歲的事，我今年33歲已經順利花光了，不用替我擔心」。（編輯：潘毅）