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洗衣球方便怎不用？媽揭「拒買理由」眾全愣：其實有道理

▲近年來「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近年來「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-02 13:52:02｜2021-12-02 13:52:08

近年來「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，也是有不少人依舊堅持使用「洗衣精」等清潔衣服的用品，原因不外乎在於洗衣球價格較貴，家裡衣服量不大等等。不過，近日就有網友分享自己「不用洗衣球的原因」，貼文引發熱議。

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原PO在「團購誰說便宜沒好貨」貼文指出「常常看到很多人說洗衣球很好用，但我自己根本不敢買啊，雖然裡面知道是濃縮洗衣精，但是這麼小一顆怎麼洗一整籃的衣服？我整個內心過不去，總覺得這樣衣服洗出來還是好髒......不知道有沒有人跟我一樣，覺得洗衣精那些倒在衣服上，感覺都有沾到比較會洗乾淨.....」。

▲洗衣球近日超夯，因為其便利特性，成為不少家庭主婦的洗衣好幫手。（圖／NOWnews資料照）
▲網友認為小小一顆洗衣球「感覺」洗不乾淨衣服，因此到現在都沒買過。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是！覺得該不會要一次丟好幾顆.....但洗衣球不便宜啊」、「沒買過+1還是用洗衣精，真的過不去那檻」、「我以為只有我媽這樣，上次去全聯叫她買也不買，不相信一顆小球可以洗乾淨衣服」、「我也是這樣想，但會這樣想其實蠻有道理的啊....畢竟洗衣精是淋在衣服上，洗衣球都不知道有無溶解，也不知道衣服洗的乾不乾淨。」

不過，就有許多使用過洗衣球的人分享經驗「用過保證回不去啦！衣服很香又方便」、「會擔心丟兩顆也沒差啦，說貴嗎？買個方便我覺得可以」、「真的很好用啊，去大賣場買都算便宜啦，挑特價時間去買就好」、「真的很好用....完全不需要量洗衣精的量」。（編輯：張嘉哲）

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