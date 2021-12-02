手機容量怎永遠都不夠？苦主抓到「原因」驚呆 1招神解
隨著科技逐漸發達，現代人手一支智慧型手機早已見怪不怪，但用戶使用手機過久後，恐怕會常常遇到容量不足的問題。近日，就有網友在整理手機時，打開手機卻意外發現手機佔容量的APP竟然是LINE，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 15:05:08
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「目前使用的iPhone容量僅64GB，結果某天因為容量不足，手機一直死當，而且螢幕還會出現黑屏，雖然買了雲端儲存空間，但因為iPhone不能擴充額外的記憶體，真的奉勸大家不要買太小容量的手機」。
而仔細端看貼出的照片，其中LINE就占了19.64GB、臉書則是占了15.31GB、照片占2.58GB與Safari則占1.64GB。貼文一出，不少網友紛紛驚呼「剛剛去看，LINE真的第一名佔容量欸」、「因為LINE如果有點開圖片，就會算進容量，訊息什麼的也算」、「LINE跟FB真的很吃容量，之前想說沒什麼拍照跟下載遊戲，怎還是爆滿，一看才知道」。
另外，也有不少網友建議「要清快取資料！定期清才不會塞爆容量」、「LINE的快取資料刪除之後，就會釋出很多空間喔」，而經《NOWnews》記者實測，從LINE點選設定>聊天>刪除資料>快取資料>刪除所選資料，其中發現LINE裡頭佔容量最多的為圖片，若確定LINE訊息中的重要圖片都已儲存在手機內，可以直接連同快取資料刪除，可以釋出逼近7G的容量，相當驚人。（編輯：張嘉哲）