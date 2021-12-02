麻辣鍋煮王子麵最頂吃法！老饕「3步驟」：沒吃過的美味
天氣越來越寒冷！麻辣火鍋店外也開始大排長龍，而不少民眾在享用麻辣火鍋時，都會加入王子麵這個最佳搭配，近日，就有老饕分享麻辣火鍋配上王子麵的最頂煮法，更進一步表示普通煮法根本無法吃到王子麵該有的味道！
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 20:29:17
根據原po於《泡麵麵俱樂部心得分享》分享自己吃麻辣火鍋時王子麵的煮法，有關鍵的3步驟，首先在麻辣鍋湯最滾的時候，把王子麵用筷子壓入湯裡面4秒，在湯滾的時候可以避免王子麵吸到太多辣油，第二步，撈出後放涼，雖然看起來有點硬，但降溫後就會變軟到可以夾散，第三步驟，溫度適中後，用一片牛五花或牛小排包著適量的麵，一口氣直接吃掉。
原PO大讚此煮法，讓麵條外軟內脆，再搭配上麻辣口味的肉片，可以吃到王子麵真正的香氣以及口感，更直言表示，一般煮散的做法根本吃不到麵條該有的味道。
特殊的煮法讓不少網友表示，「不錯哦！把王子麵當成老油條概念！讚啦」、「我也是這樣吃，這樣真的超好吃！」、「專業！太好吃了」、「感覺很讚唷！就只喜歡吃稍微硬硬的麵，軟了就沒有口感」，但也有網友認為，還是依照每個人口味不同而有差異「每人口味不一，沒有絕對」。（編輯：鍾怡婷）