好市多「最佳逛法」女實測有效！會員跪了：難得一見奇景
知名美式大賣場「好市多Costco」近年來受到國人喜愛，其店內商品不僅應有盡有，還時常祭出各式優惠，因而吸引許多民眾前往採購。對此，近日有女網友分享逛好市多最佳逛法，而掀起會員們驚嘆留言。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 20:57:40
一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，大讚表示「不得不說，晚上八點的好市多嘉義店，真的非常好逛！」透露自己特別挑人少的深夜時段去採購，她緊接著貼出幾張停車場照片，感動坦言「人少車位多，也沒有人排隊打架，world peace」。
貼文曝光後，瞬間引發不少會員留言，「難得一見奇景」、「黑五熱潮已過，冷靜一下」、「黑色購物節後，會平靜一陣子」、「嘉義店真的蠻空曠的」、「拜託不要來擠」、「晚上9點人最少」、「我有一次假日下午路過嘉義順便去了好巿多嘉義店，那一次逛的感覺非常良好，人不多空間寬敞舒服！」
不過，也有其他縣市的網友持不同看法，認為「北部店只有關店前才會沒車..」、「台南店晚上8點照樣人很多，8:30都還很多人進店」、「新竹的這時間也很擠」、「南屯店這個時間還是人潮洶湧啊⋯⋯」、「假日的嘉義也很可怕，有些人都插隊在搶車位的⋯」。（編輯：陳雅雲）