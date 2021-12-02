iPhone哪一代最經典？網全喊「賈伯斯遺作」：在當時很猛
iPhone手機在市場販售多年，不斷推陳出新，雖已販售至iPhone13，但過去的的機型也仍就有許多用戶在使用，近日，有用戶好奇發問，哪一代的iPhone才是經典？貼文一出，引來不少iPhone忠實粉絲討論，多數人更是大推蘋果創辦人賈伯斯，傳說中的遺作iPhone 4S。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 21:29:35
根據原PO於《PTT》表示，自己是從iPhone 2開始使用，當時的iPhone 2性能和架構確實是當下最強產品，而自己用了以後也離不開這個全新定義的手持裝置，之後的每一隻手機都是iPhone，但因為每一支都可以用上三、四年，所以不是並每一代iPhone都有用過，但根據原PO使用的經驗來說，他認為最經典的是iPhone 5S，剛發售便讓市場瘋狂搶購。
貼文一出，眾多使用者則是認為，最經典的就是在創辦人賈伯斯逝世後，所推出的iPhone 4S，「4s吧以當時科技背景來說」、「老賈還在的最後一代」、「唯一4S 當時的Siri很猛」、「賈伯斯在的最後一代」、「 4s比較有印象」。
蘋果創辦人賈伯斯於iPhone 4推出後逝世，因此後來推出的4S被稱為賈伯斯最後遺作，但實際上賈伯斯參與的最後一隻型號，並未被官方正式證實過，因此粉絲們也只能自行臆測了。（編輯：鍾怡婷）