印度神童又中！魔王Omicron提前報到 12月這天後最危險
印度神童阿南德（Abhigya Anand）一直以來對於國際情勢以及疫情走向做出預言，多次成功預測，引起國際關注。而先前他曾預言從12月開始，就會有一波新的7大危機，不料，比Delta更加強悍的變種病毒「Omicron」以驚人的速度入侵全球，各國紛紛祭出新型防疫政策。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 07:08:32
阿南德10月時曾預言未來半年全球會遇到7大災難，分別為疫情再反撲、經濟動盪、極端天氣、小規模飢荒、全球供應鏈混亂、能源危機、電力短缺等，一切都得等到2022年五月之後才會好轉，而值得注意的是，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）緩慢地形成，將對全球造成影響，尤其在12月10日之後會加劇。
而先前阿南德提到，包括要疫苗接種率高的國家要特別小心，包括美國、英國、新加坡、以色列等4個國家都被點名，然而截至台灣時間3日上午，除了新加坡外，其他被點名的三個國家都出現Omicron確診病例，且全球更有28個國家/地區已遭Omicron變異株入侵，顯見第一災難已經悄然上演，而且來勢洶洶。
至於Omicron目前入侵全球28個國家，台灣應該如何防堵？指揮中心指揮官陳時中日前也宣佈第三劑疫苗規劃，透露首波增加第一線保護力，第一至第三類人員已經可以到指定醫療院所進行接種，不用到1922平台預約，施打品牌為莫德納，預計第一波接種人數為6萬人，力防Omicron入侵台灣。（編輯：張嘉哲）
《NOWnews》提醒您：民間說法僅供參考。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。