挖出發票對獎爽中！獎金突然歸零 苦主秒懂：遺憾一輩子
每兩個月開一次獎的統一發票，是不少人的生活小確幸，不求爽中一千萬，也至少能中個200元過過乾癮。不過，近日就有網友分享自己在整理家中時，意外發現一張發票，結果真的中獎，沒想到下秒獎金突然全部歸零，其原因釣出一整票苦主，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 08:28:25｜2021-12-03 08:28:34
原PO在「Dcard」貼文指出「有一次我懶得用載具，所以就拿紙本發票，人人都知道，沒有用載具發票是不會出現在APP上的，最近在翻箱倒櫃之際，找到一張孤單的發票，心血來潮拿APP來掃碼，讚喔！中兩百，但是......他也過期了」。
只見貼出的照片，該張發票已經是3到4月的發票，根據財政部規定，3到4月的發票最晚領獎期限僅到9月5日，顯然這張發票即便中一千萬都已經逝去，獎金一秒歸零。貼文一出，不少網友紛紛回應「有用載具的人真的別偷懶，有時候中獎的剛好就是那張沒刷的....」、「真的有夠剛好，就這張沒刷就中獎，還在半年後才發現」。
而貼文也釣出不少苦主「過期的發票我都直接丟垃圾桶，因為萬一中獎了，只會傷心難過，不會有任何好處」、「所以我如果莫名其妙發現過期的發票，我都不敢對，我怕中一千萬就會有遺憾的事情發生」、「過期的就丟掉+1怕中大獎遺憾一輩子」、「我弟上次掃中1200結果都過期，我直接笑爆他」、「之前挖到一張結果中一萬，也是過期QQ」。（編輯：張嘉哲）