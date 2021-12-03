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她嘆「年薪百萬」難達成！人資曝2條路：公司願意開高薪

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 12:01:31

不少人都嚮往能有份「錢多事少離家近」的工作，最好年薪還能破百萬；對此，就有一名女網友表示，雖然自己從事醫療行業，但收入頗低，眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，轉行到平均薪資較高的領域，花5年爬到年薪百萬，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「砍掉重練，五年內可以年薪百萬的工作？」為題發文，表示自己在醫療行業，但非醫牙、業務，所以收入很低；她說，看親戚的小孩在做保險、理專、律師，做理專的那位入行三年多，加獎金年收有破百萬，甚至有厲害的同事能到200萬以上。

而當律師的那位現在因為是受聘，月薪約5-6萬，「他說幾年後想自己去開業，他估計他老闆年薪是幾百萬，但非常忙」；原PO表示，重考醫牙或後醫太難，且脫離醫療背景的話，她等於沒有任何技術性知識，「二類理工電機也不擅長，所以好像只剩下一類組的路可以試試看」。

她說，目前只知道理專需要考證照，是業務性質，業績壓力大，但撐過去的話年薪就破百萬，「不知道完全沒背景的人能不能當，但我也快30歲了，覺得對於人生還是好迷茫，不知未來該做什麼，又不想一輩子拿低薪」，因此在文末發問「希望至少能在五年內到達平均月薪十萬，不知道砍掉重練（當理專貨賣保險？）是不是好選擇」。

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，掀起熱議，「已知的高薪鐵飯碗，不是門檻高就是操」、「保險業成功年薪百萬的是少數，大多數都陣亡了。在這個行業要年薪百萬，要非常努力之外，你還需要一點運氣」、「金融業最缺的就是理專。有基本證照就可以上了，但撐不撐得下去看人，照三餐被洗臉是日常，抗壓性要點到爆才行，然後我那梯全部都掛了，各自走別的路，供您參考」、「房仲吧，現在房市這麼熱」。

其中，也有自稱是人資的網友透露2條路，表示大多好轉職、入行門檻不高的工作，通常都不會年收百萬，而多數公司只願意給4種職位高薪，分別是「值錢的專業」、「業務」、「高階主管」和「拿健康換的」，「若是真想追求高薪工作，又沒有特別專業，建議往『國考、國營』等發展，不然就是去讀2年的理工碩士，去台積電當設備」。（編輯：郭佩蓉）

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