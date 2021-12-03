陌生男喊「帶你逛全聯」！女秒拒絕 數月爆出暗黑目的
隨著科技網絡的發達，網路交友也非常興盛，從交友軟體認識彼此後，進一步再透過LINE、FB等等聯絡，開始熟悉彼此，期望有近一步發展。不過，近日卻有網友分享自己在某天收到一名陌生男子的訊息，聊了一下後開始邀約到家中以及逛超市，但女子都雙雙拒絕，沒想到在數個月又收到同一人詭異訊息，網友一看秒懂目的直呼「真的有夠爛」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 14:58:18
原PO在臉書「戀愛公社」提到「幾個月前的颱風天，一個陌生的男生說擔心我一個人在家，所以邀請我到他家去，他睡客廳我睡房間，我當下當然拒絕，後來他又說要來接我去逛全聯，我直接果斷回應『不要』，接著就沒有後續」。
「結果最近，他又突然密我了！」只見貼出的截圖，男方突然開始列清單「可樂果X1、布丁、可樂、洗手乳、蛋捲」並解釋道「抱歉，我人在外面，臨時要記這些東西，以為妳封鎖我，所以打了這些，抱歉喔！打擾妳」該段話讓原PO瞬間變成「記事本」的角色，十分傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「這男的在釣魚好嗎，他還有好幾百個記事本，好險當初沒答應」、「幾個月後就露出馬腳，找一堆女的逛全聯跟去她家吧」、「感覺很瞎，最近好像很多這種」；另外也有人揭開男方心態「故意留當記事本看妳有沒有封鎖他，沒有的話又可以借機會聊上的套路，好爛」、「用全聯跟Netflix釣妹...憑實力單身，技巧超爛，還用記事本只是想看你真的有無封鎖他而已」。（編輯：張嘉哲）