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她拿暖暖包狂怨「不夠熱」！神人傳授正確用法：暖到隔天

▲有網友指出，女性朋友曾抱怨「貼式暖暖包的暖度不夠」，讓他不解是否為真，隨即引來內行揭開正確用法，讚嘆直呼「隔天還是溫溫熱熱的！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友指出，女性朋友曾抱怨「貼式暖暖包的暖度不夠」，讓他不解是否為真，隨即引來內行揭開正確用法，讚嘆直呼「隔天還是溫溫熱熱的！」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 19:44:17

全台天氣逐漸轉涼，民眾早已拿出保暖衣物度過寒冬，其中不少人外出時都會攜帶暖暖包，讓手心就算吹到寒風還是能保持溫暖。不過，就有一名網友表示，女性朋友曾向他抱怨「貼式暖暖包的暖度不夠」，讓他不解是否為真。問題一出，隨即引發眾人討論，其中就有內行揭開正確用法，讚嘆直呼「隔天還是溫溫熱熱的！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，無奈求助「問一下各位有誰用過貼式的嘛？」透露他的女性朋友和他抱怨，指出貼式暖暖包的暖度不夠，讓他震驚詢問「是真的話難怪貼式貨源夠，手握的貨物……缺很大」。

▲暖暖包示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友透露，女性朋友曾抱怨貼式暖暖包不太暖和。（示意圖／翻攝photoAC）
問題曝光後，立馬引來不少網友認同留言，「貼的溫度不高，保溫不長」、「不用貼式+1 溫度不夠，包裝比較硬而且刺刺的⋯⋯」、「今天剛好第一次用黏貼的...實在很不夠熱.....」、「個人覺得24H手握的比較好用也比較暖」。

但也有人跳出來支持，「貼的很好用，今年特別冷，我買了超多貼的，騎車上班貼在胸口上，暖和的，會熱，只是不會過熱就是了」、「不會啊，前年特別冷的時候我都幫女兒用貼的，早上貼到下午回家還跟我說會熱呢」、「貼的其實更方便，送了一些朋友，今天遇到還跟我說，她拿給她媽媽貼在背心裡，更保暖」。

甚至有內行人出面解釋正確用法，直言「貼式的要放在衣服裡面才會熱。不可以跟手握式的一樣，三不五時拿出來，拿出來就會冷掉。我曾經貼在外套裡忘記，隔天還是溫溫熱熱的。」（編輯：陳雅雲）

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