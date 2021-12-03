「貘花豆」女大18變！遊客到動物園找嘸人 全新長相曝光
台北市立動物園今年8月份時，替新出生的馬來貘女寶寶發起命名活動，並且立刻成為當紅話題，也讓最終取名為「貘花豆」的馬來貘寶寶，成為動物園的最新明星。不過，近日有許多民眾反應，但動物園卻四處找嘸「貘花豆」，動物園今（3）日親自曝光原因，原來是「貘花豆」女大18變，民眾才會認不出。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 20:55:12
台北市立動物園今年8月，為新生兒馬來貘寶寶舉辦了命名活動，吸引不少網友、名人共襄盛舉，包括藝人柯佳嬿、網紅視網膜和台北市長柯文哲等，提名「貘衣姬豆、視網貘、貘寧扣」，而最終經過激烈的網友票選後，插畫家Cherng所提議的「貘花豆」高票當選，但近日卻傳出有民眾疑惑表示「貘花豆」好像不見了。
根據台北市立動物園今（3）日臉書發文表示，保育員最近常常聽到有遊客在「貘花豆」的家門前表示「奇怪？怎麼沒有看見『貘花豆』」，而真實原因也隨之曝光，原來是可愛的馬來貘寶寶已經長大了，但民眾對於牠的印象，仍然留在一身花花斑點的童裝模樣，才會沒有認出女大18變的「貘花豆」。
動物園也附上照片表示，其實近在遊客眼前的黑白配樣貌的小貘就是「貘花豆」，並且附上了好幾張近照，讓不少網友紛紛被萌翻天，「好可愛喔！好妙啊！長大顏色分兩半了」、「看到這個畫面，心情有夠可愛療癒」。（編輯：鍾怡婷）