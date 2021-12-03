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12月上半財神爺眷顧！4生肖財運旺翻天　年終獎金靠這波

▲命理專家小孟老師表示，4生肖在12月上半月有一波財運高峰期。（示意圖／翻攝Pexels）
▲命理專家小孟老師表示，4生肖在12月上半月有一波財運高峰期。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 22:47:44

不知不覺已經邁入12月，命理專家小孟老師在臉書發文表示，4生肖在12月的上半月時間中，將會財運大爆發！事業、財運都有所上升，年終獎金就靠這一波好運向上衝。

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▲4生肖在這段時間中，財運、事業運皆提升，年終獎金就靠這一波。（示意圖／翻攝Pexels）
▲4生肖在這段時間中，財運、事業運皆提升，年終獎金就靠這一波。（示意圖／翻攝Pexels）
TOP4：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在12月上半月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

Top3：屬雞

上半月你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

Top2：屬馬

上半月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

Top1：屬猴

屬猴的人在上半月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。年底會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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