好市多最爽工作曝光！女店員爆領時薪800 連醫生都傻眼
每個職業因為不同的工作內容，因而給予不同的薪水，在當今社會非常正常，但總是有一些工作會羨煞眾人。近日，美國好市多一名正妹員工娜塔莉（Natalie）貼出影片表示，自己的工作就每天在收據上面畫笑臉，時薪高達29.5美元（約810元台幣），意外引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 10:22:22｜2021-12-04 10:22:48
娜塔莉在抖音貼出一則影片表示「當你可以做到一份時薪29.5美元（約810元台幣）的工作時，而且內容僅是在客人的收據上畫上笑臉」接著她與另一名員工開心抖動頭部，顯見非常滿意這份工作。
而據了解，娜塔莉所謂的畫笑臉在收據上，就是負責檢查每位客戶的收據，確保庫存和定價正確，如果沒問題就會在收具上做記號。沒想到影片發出意外引發討論，短短幾天超過1500萬人觀看。
有網友認為「為何能有這樣的待遇啊.....」、「美國最低時薪才7.5美元（約210元台幣），妳怎麼是整整四倍」、「怎麼能領這麼多？」、「我是醫生，我的薪水都和你差不多了」；不過，也有人認為「人家雇主就是肯給高薪，不用一直批評」、「說她沒資格領這薪水的人，應該去要求自己的雇主多付一點薪水」、「領高薪沒錯，錯的是沒有自知之明給低薪的雇主」。（編輯：張嘉哲）