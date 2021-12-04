台灣最強隱藏汽水？女抖「這罐」低調好幾年：有夠難買到
台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。而近日，就有網友分享自己買到一瓶專屬童年的「汽水」，曬出照片後，引發廣大網友回應「這真的是最好喝的汽水」！
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 10:35:56
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「終於買到好難買的奧利多水玻璃瓶！這瓶真的是童年的美好」只見貼出的照片，是以玻璃瓶裝的奧利多水，相比現在市售大部分是瓶裝的，玻璃裝的已經在一般賣場及超市都不見蹤影。
貼文一出，網友紛紛回應「OMG！真的是我最愛的汽水」、「覺得瓶裝跟玻璃裝喝起來不太相同，玻璃裝超好喝」、「小時候好愛，不過有時候拉環都會拉斷」、「拉環超常壞掉XD」、「小時候每次跟爸爸外出工作，就可以得到一瓶，超開心」、「小時候的回憶啊」、「家裡一整箱的，冰箱必備」。
另外，有許多人表示這種玻璃瓶裝的奧利多水買不到，也有內行網友解答「雜貨店還會有喔」、「小北百貨也會有」、「中南部全聯晃看看，之前有看到一組8瓶的」、「檳榔攤都還有賣啦」、「檳榔攤、五金行看看，應該會有」。（編輯：張嘉哲）