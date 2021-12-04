最硬教召「北中南都有」！查詢網址曝 眾全嚇哭：不敢點
國防部2022年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」更改為「1年1召、訓期14天」，預計有逾1.5萬人受徵召，自1日起111年度召集查詢系統已開放，民眾可至「後備軍人網路服務台」查詢，消息曝光後，不少人深怕查詢就變報名，哭喊：「不敢查嗚嗚」、「我是不會上當的」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 12:28:27
國防部指出，過去教召針對退伍後8年內後備軍人，採「2年1訓」，如今採「後退先用」原則，將於2022年試行「1年1召、訓期14天」，首批預計在明年2、3月實施，屆時北、中、南都將各有一營實施，分批輪流進行射擊訓練、行軍等課程。
此批教召預計逾1.5萬人受徵召，12月1日起，民眾可持身分證字號、出生日期以及戶籍縣市至後備軍人網路服務台網站查詢。
消息曝光後，不少網友嚇壞，紛紛哀嚎，「不敢查嗚嗚」、「這是申請系統」、「恭喜您已經中獎這是報名系統」、「我才不查咧」、「我是不會上當的」、「到現在還有人不知道查了=報名？」、「想騙人報名」。
不過，先前國防部已澄清「教召報名系統」僅是傳言，也有不少民眾表示，「沒中哈哈」、「我查了也沒中嘻嘻」、「沒中喔你各位保重」、「我查沒有耶」、「感謝，還好沒中」、「我沒中，哭啊本來想賺外快的」、「我查也年度無需要召集」。（編輯：賴禹妡）