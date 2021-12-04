全聯台中拓點！「開幕時間」曝光 眾人震驚：活不到那天
知名連鎖超市「全聯福利中心」因時常推出多樣商品及優惠價格，相當受到台灣人喜愛，分店更是遍佈全台灣，近日就有一名網友發現，正在興建的全聯「台中山西店」，竟將開幕日誤打成「2121年1月15日」，讓不少網友笑翻直呼：「要到下一個世紀了」、「看來我要叫我兒子幫我去看開幕了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 14:39:45
該名網友昨（3）日在臉書「爆廢公社二館」貼文，只見照片中全聯「台中山西店」正在興建中，不過上頭寫得開幕日卻是「2121年1月15日（六）」，相當於是約100年後，讓原PO看傻：「不知道能不能看到它開幕的那天。」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「看來我要叫我兒子幫我去看開幕了」、「還有這麼多時間，等到骨頭都化了」、「蓋一百多年才開幕，這蓋的是陵寢嗎」、「這可能在土裡面看了」、「一開幕就百年老店」、「這想必我是等不到他開幕的那一天」、「百年選址，百年老店」、「抱歉！我等不了這麼久」、「要到下一個世紀了」。
不過，也有網友指出，全聯目前已經重新換過布幕，並貼上新的開幕資訊，全聯「台中山西店」開幕日為2022年1月15日，結束這場令人會心一笑的小烏龍，更有人笑喊：「這廣告打得真好！成功吸引大家注意力了」。（編輯：賴禹妡）