大貓熊「圓寶」超好學！開始幼幼班課程 下課仍守教室外
臺北市立動物園大貓熊「圓寶」轉眼1歲5個月大囉！現在體重來到53公斤！最近動物園開始安排圓寶上課，據保育員哥哥、姐姐內線消息表示，圓寶超級喜歡上課，每次下課後還會上演捨不得離開教室的戲碼，讓大家直呼太可愛了。小妮子每次看到媽媽在上課時，就會等不及的在外面發出叫聲，像是在吶喊：「我要上課」，有時牠還會乖乖在教室外坐好，等待保育員來給獎勵。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 16:24:15
今年十月，保育員開始在活動場和圓寶進行一些初階訓練，建立彼此的默契。十一月則正式開始幼幼班的課程，現階段的課程內容包括基本的親近訓練及認識目標棒等等，每次訓練完成正確的指令，便會給予蘋果片當作獎勵，所以圓寶非常喜歡上課，雖然才上幼幼班，但保育員老師教學一點也不馬虎，透過標準一致確實的口令及動作，這樣才不會讓她產生混淆。
保育員老師表示圓寶和姐姐圓仔一樣聰明，很容易進入訓練的狀態。雖然小小朋友現在動作還無法非常確實，但已經算是有模有樣了。在臺北動物園裡「動物訓練」的主要目的在於提升動物福祉，透過親近訓練、目標引導等，讓動物能和保育員、獸醫師們建構良好的信任關係。
透過平日的課程練習，讓動物們熟悉各項指令與動作，當面對真正的管理需求及醫療狀況下，就可以大幅降低動物們的緊張感，讓醫療照養工作更順利進行的同時，也保護動物和現場工作人員的安全！訓練內容會針對不同的需求和物種來制定訓練計劃，例如大貓熊家族的訓練計劃，就包括親近訓練、牙齒保健、秤重及身體觸摸⋯等等，讓保育員可以近距離觀察及照顧大貓熊們的健康狀況。
現在冷冷涼涼的溫度對大貓熊家族來說，正是舒爽的好天氣，他們也會輪流到戶外場地來踏青，每位家族成員對戶外的反應都不一樣，十分有趣，歡迎大家到動物園和大貓熊一起在大自然環境享受野餐的感覺，非常舒服喔!（編輯：李惠婷）