2021代表台灣的字是啥？答案一面倒 過去5年挖出尷尬了
又到了2021年的尾聲，在過去的每一年，年底時總會開始票選代表今年度的「1字」，今年面臨許多災難，加上新冠肺炎疫情肆虐，台灣也進入以往沒有提升的三級警戒，造成不少人生活受到影響，對於今年的代表字應該使用哪一個，不少網友也給出意見。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 16:34:12
許多網友在PTT貼文指出「又到了年底的月份，我發覺今年的新聞真的水深火熱都有，最近還又很冷、疫情也起起伏伏的，全球都尚未恢復元氣，新的變種病毒又來了，想問大家，覺得2021年的代表字是什麼？」、「今年的代表字大家覺得是什麼呢？說來聽聽」。
貼文一出，網友紛紛回應「覺得『關』不錯，之前台灣嚴防下突然疫情蔓延」、「騙吧」、「騙」、「黨，一堆人被罷免」、「棒啊！防疫棒、棒球棒」、「來個『難』不行嗎」、「蟑」、「棒，球棒的棒」、「漲」、「貴」、「漲價的漲」、「覺得漲當之無愧」、「感覺還是疫，比去年更嚴重」、「延續去年的疫吧！第一次三級警戒」。
綜合網友意見，多數人對於今年疫情提升到三級警戒仍舊有感，於是給出「疫」字建議；而也有人認為物價瘋狂上漲，包括泡麵、油價等等全面價格上揚，給出「漲」的建議；另外則有人取諧音雙關，以瑪莎拉蒂惡煞事件「以棒球棍打人」震驚社會，但台灣面臨疫情成功擋下「防疫很棒」的「棒」字。
不過，也有網友提出不同見解，表示翻看過去五年的台灣代表字來看，從2016到2020分別為「苦、芒、翻、亂、疫」，各個都是不太好的字眼，包含多起災難、一例一休爭鬥的「苦」字；代表台灣未來發展迷茫的「茫」字；國內出現各種推翻現況的翻字以及受到新冠肺炎影響的「疫」字，都顯見台灣在近幾年過得都不是太好，自然不太期待今年這樣的一年有什麼好的代表字。（編輯：張嘉哲）