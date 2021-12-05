雇主未設防護措施釀災難！移工遭塑料活埋案結果曝

全台灣目前有超過71萬名移工，填補台灣短缺的勞動力。然而移工的工安事故頻傳，讓人憂心移工的工作權益是否受損。越南籍阮姓移工去年5月在桃園市新屋區1間塑膠製造工廠作業時，突然遇到塑膠粉碎料崩塌，最終被活埋致死，目前判決結果已出。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-05 17:57:49｜2021-12-05 17:59:02
據悉，51歲黃姓負責人坦承現場沒有防護措施及主管監督，案發後已與移工家屬達成和解，桃園地院近日依過失致死罪判處他拘役40天，如易科罰金以每日1000元折算，塑膠工廠另被依違反「職業安全衛生法」裁罰2萬元。
死者阮男在去年5月9日下午1點多時進入儲放大量塑膠粉碎料的槽桶處理物料，意外被崩塌的塑膠粉料活埋，直到下午1點30分同事發現，才趕緊請人開挖救人。然而阮男送醫急救後仍因窒息併缺氧性腦病變及腦水腫、呼吸衰竭，在2天後送醫不治。
事後，桃園市政府勞動檢查處勘查發現，現場不但未設置護網、擋樁等防護措施，作業時也無未派主管執行監視業務。黃男坦承案發時他不在現場，未設置防護措施及派主管現場監督；判決指出，黃男身為雇主，未依規定提供勞工必要安全設備及措施，導致被害移工死亡結果，對家屬造成無可回復損害，所生危害甚重，應予懲處，惟念在他犯後坦承、態度尚可，已與被害人家屬達成和解，依過失致死罪判處他拘役40天，可上訴。