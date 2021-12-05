最硬教召來了！老鳥退伍10年「1動作」秒中：傳說是真的
國防部宣布2022年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」改為「1年1召、訓期14天」，首批預計在明年2、3月實施，屆時北、中、南都將各有一營實施，分批輪流進行射擊訓練、行軍等課程。 對此，就有一名退伍十年的老鳥，自曝因「1動作」立馬中獎，讓眾人笑喊「都市傳說是真的！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 18:26:53
一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，崩潰喊話「沒事不要去查。會中獎的…重點是退伍滿10年了耶！」他緊接著貼出查詢畫面以此證明。
貼文一出，瞬間引起眾人壞笑留言，「我相信都市傳說不要去查就沒事了，退伍13年只點召過一天而已！而且還在我家附近！騎車就到了！」、「沒查沒事，一查就有事？」、「傳說是真的，沒查沒事，查了中獎率變高」、「好奇心會讓你教召」。
不過，也有人搖頭表示「怎麼查都沒中的路過……」、「查過了，沒中，101年退的」、「我每年都查，每年都不用」、「我昨天查沒中，難過中」、「好難過！查了還是沒中」，認為查了就會中獎只是迷信。
據了解，國防部2022年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」更改為「1年1召、訓期14天」，預計有逾1.5萬人受徵召，自1日起111年度召集查詢系統已開放，民眾可至「後備軍人網路服務台」查詢。（編輯：陳雅雲）