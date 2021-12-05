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外送員「尿在餐點」完事狂搖！客崩潰：吃掉了　畫面曝光

▲大陸一名外送員尿在顧客的餐點中，完事後還拿起來狂搖。（圖／AP美聯社／Newsflare）
▲大陸一名外送員尿在顧客的餐點中，完事後還拿起來狂搖。（圖／AP美聯社／Newsflare）

編輯中心/綜合報導

2021-12-05 19:44:40｜2021-12-05 21:03:07

近年來美食外送平台崛起，民眾只要在家中動動手指，就有外送員將香噴噴的美食送上門。但大陸安徽上月29日傳出一名外送員，竟在大樓電梯內在顧客的餐點內加尿，而女顧客得知該事後則崩潰表示「已經吃掉了。」

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據《九派新聞》報導，安徽蕪湖11月29日深夜11時半左右，一名美團外送員至某社區送餐，但其搭乘電梯的過程中相當詭異，從監視器畫面中可見，這名外送員進到電梯後，隨即將餐點放置在角落，之後還謹慎觀察四周是否有人，便按了電梯內的樓層按鈕。

但當門關上後，外送員隨即手提著褲子蹲下來，疑似向顧客所點的餐點加尿。過了數秒鐘的時間，外送員才站了起來用雙手將餐點捧起來，甚至還做出搖晃、靠近聞的動作。

▲大樓保全發現該名外送員行為詭異。（圖／AP美聯社／Newsflare）
▲外送員在餐點中尿尿。（圖／AP美聯社／Newsflare）
據了解，受害顧客本不知道此事，是因大樓保全透過監視器畫面發現異常，並馬上告知這名訂餐的女住戶，但顧客卻崩潰直言「已經吃掉了。」事後氣得報警。

對此，美團一名客服人員則回應，已向上級反映事件，將和相關部門進行溝通，倘若查證屬實會進一步處理；而根據安徽蕪湖警方表示，這名向客人餐點加尿的外送員，已因「尋釁滋事」被行政拘留14天。

▲外送員在餐點中尿尿。（圖／AP美聯社／Newsflare）
▲大樓保全發現該名外送員行為詭異。（圖／AP美聯社／Newsflare）
相關新聞曝光後，也引發不少大陸網友傻眼留言，「天啊！估計住戶會吐好幾天吧，從此不敢再點外送了」、「這心理陰影面積得多大啊」、「是有什麼仇、什麼怨？」、「真不想送可以別幹這一行啊」。（編輯：陳雅雲）


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