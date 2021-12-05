好市多員工只做「1事」沒停過！路人圍觀全跪了：想應徵
美式賣場「好市多」近年來深受不少民眾喜愛，其因店內商品琳瑯滿目，且時常推出各式優惠，而吸引消費者前往採購。對此，今（5）日就有網友透露，發現好市多一名女員工的工作十分特別，且從來沒休息過，但眾人一看反而羨慕直呼「我要應徵！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 21:35:03｜2021-12-05 22:43:47
一名網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示「來到內湖好市多遇到東方不敗阿姨，她說：她每天就是負責在這邊打麻將，每次都一缺三，但從來沒有休息過，因為一組打完下一組又來了…」。
原PO也曬出現場照片，只見畫面中，女員工站在桌旁擺放麻將牌，而路過的民眾紛紛被其吸引，有些人站在一旁圍觀，有些人則是靠上前來觀摩員工如何使用，這也讓原PO笑喊「感覺這很適合喜歡打牌又不愛賭錢的朋友」。
貼文曝光後，瞬間吸引超過3千多人按讚，紛紛激動直呼「這樣工作也太爽了！！」、「這個可以說是爽缺」、「台中的有職缺嗎？我要應徵」、「有人贏過阿姨嗎」、「令人羨慕的工作」、「我覺得這兒太適合我了！！」、「明星三缺一好市多版」。不過也有人直言「我去新莊店怎麼沒人打」、「我們北台中店的比較辛苦都沒人看QQ」。（編輯：陳雅雲）