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電鍋煮飯只加香腸？內行丟「1物」攪拌香炸：日本很流行

▲有人會用電鍋煮米，並加入香腸增添風味，不過，就有網友表示，可以丟入肯德基「炸雞」，拌一拌飯就超香。（示意圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲有人會用電鍋煮米，並加入香腸增添風味，不過，就有網友表示，可以丟入肯德基「炸雞」，拌一拌飯就超香。（示意圖／NOWnews今日新聞資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-06 07:08:21

電器種類、功能應有盡有，其中傳統的「電鍋」，一直以來是許多民眾料理的好幫手之一，除了烹飪還有保溫功能，也有不少人會用電鍋煮米，並在上方加入香腸增添風味；不過，就有網友表示，也可以丟入肯德基「炸雞」，不僅拌飯超香，吃起來就跟雞肉絲飯一樣，相當美味。

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該名網友在PTT以「有人試過炸雞煮飯嗎？」為題發文，表示好像在日本那邊網路盛傳，用肯德基的炸雞丟下去電鍋跟白米一起煮，煮出來之後再把炸雞撕碎，跟雞肉飯一樣，拌一拌就超好吃，「不知道到底是真的假的，鄉民有人試過嗎」？

▲有人會用電鍋煮米，並加入香腸增添風味，不過，就有網友表示，可以丟入肯德基「炸雞」，拌一拌飯就超香。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有人會用電鍋煮米，並加入香腸增添風味，不過，就有網友表示，可以丟入肯德基「炸雞」，拌一拌飯就超香。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「好市多烤雞腿有試過，肯德基就沒有了」、「炸雞沒有，但是雞米花有~ 然後我覺得最好吃的還是香腸飯」、「臘腸飯就是這樣煮，香腸也可以」、「好酷，我明天試試」、「學起來了！！！下次我就照做～～感覺超讚」。

其中，也有嘗試過的網友表示，「肉類都可以只是很胖XD，單煮白飯加一小塊修下來的雞肥油下去煮也很香」、「原味雞可以」、「可以啊，加一點雞精調味就好，然後紅白蘿蔔菇類，喜好的配料，就電鍋當煮白米飯這樣，上面鋪香腸&喜歡的配料」、「我在澳洲WHV時做過類似的事，把炸雞、飯、冷凍蔬菜丟微波碗進微波後當午餐吃，其實都可以丟，但是水量要調」。（編輯：郭佩蓉）

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