台南阿堂鹹粥漲定了！老闆道歉遭酸爆 在地人挖照片打臉
台南知名的「阿堂鹹粥」不僅是當地人愛吃的名店之一，也是觀光客必朝聖的鹹粥店，其有名的包括魚肚湯、鹹粥以及蝦仁飯等等。而日前，老闆在臉書上宣布，表示「阿堂真的扛不住」向廣大的老饕以及食客道歉，但網友卻不買單，湧入貼文酸炸老闆。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 07:55:52
阿堂鹹粥位於台南中西區圓環邊，是專賣虱目魚料理的小吃，而業者上月中下旬在臉書發文表示「抱歉！ 阿堂表示扛不住！魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已自2021年11月17日調整價目表」。
而雖然已經漲價大約半個多月，但近日該公告被轉至PTT熱議，突然又掀起話題，不少網友紛紛回應「真傻眼，一碗200到底誰要吃啊」、「魚皮粥兩百？到底是」、「直接不吃這間就好了啊...」、「嫌賺太少，不願意撐一下等原料下跌，那大家換別家吃就好了」、「這種價格誰敢去吃啊！現在台南市大部份的魚肚湯80-85元，魚皮湯50-55元，魚肚粥也才100元好嗎？」。
而也有不少在地人網友更翻出幾年前價格對比，表示「八年前有美食節目去拍攝，當時候牆上魚皮鹹粥僅需要130元，如今七年過去竟然一碗要200元，漲幅爆衝50％以上」、「九年前魚皮湯80魚皮鹹粥130就有人喊貴了，現在200，真的貢盤啊」、「價格根本就在坐直升機，之前根本沒這麼貴，嫌賺不夠多吧」。（編輯：張嘉哲）