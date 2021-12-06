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洗碗機是必備神器？過來人抖出「7劣勢」反搖頭：過譽了

▲有網友列出洗碗機的7個缺點，表示這是長期使用下來的真實心得。（示意圖／取自pexels ）
▲有網友列出洗碗機的7個缺點，表示這是長期使用下來的真實心得。（示意圖／取自pexels ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-06 12:25:54

洗碗機現今被許多人稱為「家庭救星」，因為省去洗碗這個麻煩的步驟，等於少掉不少夫妻間能爭吵的話題，不過近日就有一名網友洋洋灑灑列了7點洗碗機的缺點，認為洗碗機雖然很方便，但缺點也不少，貼文曝光後立即引起熱烈討論。 

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該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「洗碗機真的是必備神機嗎？」為題，表示洗碗機雖然有很多優點，但缺點也沒少，例如有塗層的不沾鍋及有烤漆的保溫杯、鍋具都不能洗，若不想清菜渣，放入洗碗機前還要先用水沖過，再來是被大火煮過、有焦痕的鍋子很難一次洗到好，需要事先刷洗。 

▲有網友好奇問，「該選擇月子中心，還是購買烘衣機、掃地機、洗碗機」？（示意圖／取自pixabay ）
▲洗碗機能省去洗碗這個麻煩的步驟，等於少掉不少夫妻間能爭吵的話題。（示意圖／取自pixabay ）
原PO接著指出，每次要把碗盤放入洗碗機前，還要事先想擺放方式，才能有效利用空間，且洗完的碗若擺放不正確還會積水，也沒有想像中的乾燥，整個過程相當耗時，最後若是對聲音敏感的人，或是住公寓的住戶要考慮到洗碗機的低頻聲及水洗聲。 

貼文一出，不少網友表示，「我的心得跟你一樣」、「多此一舉的發明，根本不方便又耗能」、「完全同意你」、「推，真實心得」、「我用手洗碗，又快又好」，不過，也有網友認為，「看需求吧，我們家也是四個人用很爽」、「這些都不算什麼缺點，無法接受就繼續手洗，其實也沒什麼」、「你說的都不算缺點呀！習慣問題」、「缺點是這些，那表示真的很好用，找不到缺點」。（編輯：賴禹妡） 

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