洗碗機是必備神器？過來人抖出「7劣勢」反搖頭：過譽了
洗碗機現今被許多人稱為「家庭救星」，因為省去洗碗這個麻煩的步驟，等於少掉不少夫妻間能爭吵的話題，不過近日就有一名網友洋洋灑灑列了7點洗碗機的缺點，認為洗碗機雖然很方便，但缺點也不少，貼文曝光後立即引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 12:25:54
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「洗碗機真的是必備神機嗎？」為題，表示洗碗機雖然有很多優點，但缺點也沒少，例如有塗層的不沾鍋及有烤漆的保溫杯、鍋具都不能洗，若不想清菜渣，放入洗碗機前還要先用水沖過，再來是被大火煮過、有焦痕的鍋子很難一次洗到好，需要事先刷洗。
原PO接著指出，每次要把碗盤放入洗碗機前，還要事先想擺放方式，才能有效利用空間，且洗完的碗若擺放不正確還會積水，也沒有想像中的乾燥，整個過程相當耗時，最後若是對聲音敏感的人，或是住公寓的住戶要考慮到洗碗機的低頻聲及水洗聲。
貼文一出，不少網友表示，「我的心得跟你一樣」、「多此一舉的發明，根本不方便又耗能」、「完全同意你」、「推，真實心得」、「我用手洗碗，又快又好」，不過，也有網友認為，「看需求吧，我們家也是四個人用很爽」、「這些都不算什麼缺點，無法接受就繼續手洗，其實也沒什麼」、「你說的都不算缺點呀！習慣問題」、「缺點是這些，那表示真的很好用，找不到缺點」。（編輯：賴禹妡）