吃迴轉壽司超級禁忌！「1動作」毀掉整間店：別以為小事
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，而去吃過迴轉壽司的你，肯定都會知道其輸送帶上滿滿的壽司就是精髓。而近日，就有網友分享自己去吃迴轉壽司時，因為前面的顧客「1舉動」，導致整間店瞬間毀滅，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 13:24:20
一名日本網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「要看到最後.....」只見貼出的影片，場景出現在迴轉壽司名店內，不過怪異的是，運輸帶的壽司卻擠成一團，接著開始失控的往座位區及地板掉下，除了該桌網友非常驚慌失措外，隔壁桌的客人也用手擋住運輸帶，防止壽司掉下來；而隔壁桌沒客人的座位，則是壽司無情掉在桌上，亂成一團。
影片曝光後，不少人直呼「這是在幹嘛＝＝」、「強迫消費的概念是不是啦」、「如果這樣翻車吃的話要錢嗎哈哈，單純好奇」、「......怎會這樣啊，一整條的都出事欸」、「好可怕，好浪費食物」、「這就是前面的人拿了又放回去，沒放好塞車直接就爆掉，別以為拿了放回去是小事.....沒注意就像這種，整間店人仰馬翻」。
而也有不少日本人留言「前面的人拿了壽司又放回去造成的塞車www」、「雖然不小心笑出來了，但真的要吃再拿比較好」、「拿了就不要放回去www這應該是很基本的知識」、「是蠻爆笑的，但不要這樣子對待店家，店員很辛苦」。（編輯：之家哲）