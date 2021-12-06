被考倒！主婦見「打折菜」掃回家 她愣在廚房：怎麼煮
學海無涯， 在廚藝的世界中亦然，就有名主婦在全聯看到一個6折特價品，立刻兩眼放光掃蕩回家，可真正站在料理台時卻愣住了，因為她不知道該怎麼料裡，於是上網發問，果然釣出許多與她一樣的主婦，而內行網友則提供許多烹飪妙方。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 15:49:02
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，說自己在全聯幸運地買到6折的翼豆，但是買回家後才發現自己完全不會處理，於是上網詢問「問題是怎麼料理？求救各位」。
貼文發出後，有主婦感同身受「這是好問題！我第一次買回來時，左看右看真不知道怎麼料理，結果洗乾淨就直接炒，感覺真難吃…..就再也沒買過」。其實翼豆為原住民部落的獨特蔬菜，又稱楊桃豆，口感爽脆、營養價值高 「吃起來有點脆脆的 、我覺得很適合下酒菜」。
而早已料裡過翼豆的網友則提供作法「炒辣豆瓣，好吃」、「蒜炒很好吃，或是炒蛋也不錯」、「要先燙一下再炒（才不會有苦味），炒肉絲就不錯吃喔！」、「中間有條梗要撕掉，像四季豆一樣，斜切 厚片或小段都可以（自己喜歡的口感），爆蒜頭炒 加自己喜歡的配料（香菇／肉絲／小魚乾／豆鼓）都可以，爆炒加水燜一下下，起鍋前加點香油、米酒熗鍋即可。」（編輯：李惠婷）