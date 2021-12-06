COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

被考倒！主婦見「打折菜」掃回家 她愣在廚房：怎麼煮

▲主婦被考倒了在全聯見打折菜立刻掃回家，卻在廚房中愣了：「怎麼煮？」（示意圖／Pexels） 
▲主婦被考倒了在全聯見打折菜立刻掃回家，卻在廚房中愣了：「怎麼煮？」（示意圖／Pexels） 

編輯中心/綜合報導

2021-12-06 15:49:02

學海無涯， 在廚藝的世界中亦然，就有名主婦在全聯看到一個6折特價品，立刻兩眼放光掃蕩回家，可真正站在料理台時卻愣住了，因為她不知道該怎麼料裡，於是上網發問，果然釣出許多與她一樣的主婦，而內行網友則提供許多烹飪妙方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，說自己在全聯幸運地買到6折的翼豆，但是買回家後才發現自己完全不會處理，於是上網詢問「問題是怎麼料理？求救各位」。

▲原PO於全聯買到6折的翼豆，回家卻不知怎麼料理。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO於全聯買到6折的翼豆，回家卻不知怎麼料理。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
貼文發出後，有主婦感同身受「這是好問題！我第一次買回來時，左看右看真不知道怎麼料理，結果洗乾淨就直接炒，感覺真難吃…..就再也沒買過」。其實翼豆為原住民部落的獨特蔬菜，又稱楊桃豆，口感爽脆、營養價值高 「吃起來有點脆脆的 、我覺得很適合下酒菜」。

而早已料裡過翼豆的網友則提供作法「炒辣豆瓣，好吃」、「蒜炒很好吃，或是炒蛋也不錯」、「要先燙一下再炒（才不會有苦味），炒肉絲就不錯吃喔！」、「中間有條梗要撕掉，像四季豆一樣，斜切 厚片或小段都可以（自己喜歡的口感），爆蒜頭炒 加自己喜歡的配料（香菇／肉絲／小魚乾／豆鼓）都可以，爆炒加水燜一下下，起鍋前加點香油、米酒熗鍋即可。」（編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
43.26%56.74%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀