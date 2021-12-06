吃全聯麻辣鴨血見「底部全沙」超怒！內行反狂讚：誤會了
天氣逐漸變冷，不少人喜歡吃麻辣系列的美食暖身，近日就有一名網友指出，她在全聯買麻辣鴨血回家享用後，卻發現底部都是沙，令她相當困擾，貼文一出立即引起熱議，有內行網友解答：「就是花椒辣椒和一些辛香料、中藥磨成的粉啊」、「那個應該是辛香料吧，代表是真的香料調出來的」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 16:54:35
該名網友昨（5）日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼文，她表示在全聯買麻辣鴨血後，發現底部都是黑黑的細沙，導致吃料時無法好好享受，滿嘴都是沙，令她感到相當困擾。
貼文曝光後，網友們紛紛留言指出，「我猜那是胡椒粉、花椒粉，之前買私人製作的麻辣鴨血也會有一些『沙』，不過私人做的是放花椒粒，常常咬到花椒嘴巴會麻麻的」、「就是花椒辣椒和一些辛香料、中藥磨成的粉啊，那個不是沙，你吃麻辣類的料理多少都會有這狀況，因為那些材料不能不加啊…是說平常也沒人喝麻辣湯的啊」、「應該是香料粉」、「那個應該是辛香料吧，代表是真的香料調出來的」。
另外，也有網友提供解決辦法，「先將鴨血夾出，湯靜置10~30分鐘，沙會沈澱，將上方的湯慢慢倒出，下方沈澱的沙扔掉。那個好像是中藥材，我在中和的某家小火鍋吃麻辣湯頭，也是這樣」。（編輯：賴禹妡）