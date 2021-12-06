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比特犬曾面臨安樂死！訓練後「脫胎換骨」　2年共救6場火

▲鬥犬曾面臨安樂死，經專業訓練後脫胎換骨，2年內共救下6場火災。（圖／Facebook：@American Humane Hero Dog Awards）
▲鬥犬曾面臨安樂死，經專業訓練後脫胎換骨，2年內共救下6場火災。（圖／Facebook：@American Humane Hero Dog Awards）

編輯中心/綜合報導

2021-12-06 17:18:28｜2021-12-06 17:31:26

比特犬「漢塞爾（Hansel）」在加拿大安大略的鬥狗場中生活，當時牠只有7周大，與其他20隻品種狗一起被警方帶走，並依據該省法律，恐面臨安樂死的下場，幸運的是全世界的動保團體注意到這件事，最後漢塞爾被送至有專業消防訓練的團隊中生活，並奪得在2年內救下6場火災的佳績。

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7周大的漢塞爾與同伴一起在加拿大中東部的鬥狗場中生活，該場地被警方查獲後，依據安大略省的法律，所有在戰鬥場內被找到的狗狗都必須實施安樂死，且加拿大已明文規定禁止繁殖該品種。

▲漢塞爾沒有參加過任何一場暴力賽事，卻差點因為出身鬥狗場而被安樂死。（圖／Facebook：@American Humane Hero Dog Awards）
▲漢塞爾沒有參加過任何一場暴力賽事，卻差點因為出身鬥狗場而被安樂死。（圖／Facebook：@American Humane Hero Dog Awards） 
好在許多動保團體開始注意到這件事，該省的動物收容所Dog Tales Sanctuary也挺身而出保護這些狗狗，而漢塞爾也被證實，7周大的牠並未參加過任何一場暴力賽事，進行臨床評估後確認牠可以被轉送到其他收容所，但因為牠仍在鬥狗場中接受過戰鬥訓練，必須有專業團隊教導牠如何與人類共處。

在法律判決結束後，漢塞爾被轉移到美國佛羅里達州，參與了一個非營利、非政府組織的專業訓練狗狗項目Dogs Playing for Life，致力於照顧及治療被認為無法康復的狗狗，並制定詳盡計畫讓牠們學會與人類相處。

▲漢塞爾經過嚴密訓練後，在2年內協助消防員解決了六起縱火案。（圖／Facebook：@American Humane Hero Dog Awards） 
▲漢塞爾經過嚴密訓練後，在2年內協助消防員解決了六起縱火案。（圖／Facebook：@American Humane Hero Dog Awards） 
漢塞爾接受一年嚴密的社交訓練後，又參與將狗狗們訓練成工作犬的Throw Dogs Away計畫，最終成為新澤西州消防局的K-9警犬，與人類搭檔磨合後，漢塞爾已能識別14種不同的易燃液體氣味，並在2年內解決了六起縱火案，也成為2021 年美國人道主義英雄獎（American Humane Hero Dog Awards）的參賽者之一。

漢塞爾目前5歲，將在三年後退休，現今牠與當初在鬥狗場中完全不同，脫離暴力環境、經過正確訓練後牠救人無數，往後也不須在腥風血雨中度過，因為牠已擁有絕佳的歸屬，退休後將會與消防夥伴共度餘生。（編輯：李惠婷）

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