長大懷念啥童年零食？眾挖「1零嘴」超滿足：家中囤一堆
台灣路上不管是超商、賣場或超市，就連雜貨店都能看到各式零食。不過，就有網友好奇詢問「哪些零食長大後會想念？」而引起眾人紛紛曝光心目中的經典零嘴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 21:20:16｜2021-12-06 21:20:18
原PO今（6）日於PTT WomenTalk板上發文，表示和小姪子到超商時，對方一直吵著想買健達奇趣蛋，這也讓她突然回憶童年喜愛的零食們，「以前超愛吃77乳加巧克力跟大波露，根本是平價巧克力王者，前幾天看到公司零食櫃出現77乳加，超懷念，以前還有愛喝飲料，椰奶、沙士、奧利多、健酪這些都愛」。
這也讓她不禁感嘆直呼「還是覺得以前小時候吃的零食最好吃，大家覺得嗎？」文末也好奇詢問「還有哪些到現在都還會吃的零食阿？」
問題曝光後，不少人也紛紛大推「77乳加」，直喊「我覺得現在的七七乳加變比較好咬欸，而且小條很方便攜帶、大條吃起來超滿足～家裡有一堆」、「七七乳加我現在還是愛吃，我們公司零食櫃也是有它出現」。
除此之外，也有鄉民分享其他經典零嘴，「無花果小時候超愛吃的」、「紅色的鈔票尺寸的零食叫『鱈魚片』，電商很多」、「那個一條的汽水顆粒糖」、「可樂果好吃」、「思樂冰算零食嗎」。（編輯：陳雅雲）