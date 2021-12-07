台灣人怎那麼愛喝50嵐？老饕喊出「神理由」：真的太明顯
台灣手搖飲店選擇相當多元，近幾年來許多網紅、藝人也紛紛拓展手搖店面，不過，元老級的手搖飲也絲毫不遜色，在2021年，老字號的50嵐、清心在手搖飲排行上依舊名列前茅，完全不輸這些高人氣飲料店。近日，就有網友熱議「以前覺得很貴，如今很便宜的東西是什麼？」卻意外釣出「台灣人熱愛50嵐的關鍵秘密」，引發話題。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 09:10:22
原PO在PTT貼文指出「以前去吃高檔牛排館的時候，覺得這是有錢人在吃的，現在刷卡打完折一個人才五百多，覺得便宜吃得飽又好吃，另外還有麥當勞，小時候很窮，很久才有機會吃一次，現在是路過就會考慮，還有哪些東西以前覺得是有錢人在吃，現在人人吃得起？」
貼文一出，網友紛紛回應「以前50嵐真的史上最貴＝＝現在反而環境讓他變最便宜」、「50嵐真的是天選之店....時機點都抓剛好，現在是最便宜夯店」、「50嵐真有感，以前只喝的起杯樂、藍天鵝等」、「50嵐的感受真的太明顯....現在跟一堆網美店比真的最便宜」、「50嵐感覺真的很明顯」、「50嵐，國小時都是什麼橘子、葵可立」、「以前在學生時拿著50嵐在路上走是尊絕不凡的象徵」。
綜合網友意見，最多人點名的就是「50嵐手搖」，網友認為「50嵐是首波帶動高價位手搖飲的先驅，在前期吃到高價手搖市場，但因為一直以來漲價幅度不高，加上後面各式各樣手搖飲出來競爭後，其價格遠超50嵐，結果近幾年反讓50嵐成為市售最便宜手搖飲之一，前後時期都兼顧並且穩定發展，台灣人這麼愛，就是因為其他間賣太貴啊！」（編輯：張嘉哲）