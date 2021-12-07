資優弟能考上醫科卻選「它」！全場一看科系秒懂：沒選錯
大學選擇科系攸關未來職業方向，因此許多人會慎重考慮，近日就有一名網友表示，他同學明明能力可以去唸醫科，卻選擇往電資的方向前進，因此好奇問「能上醫科卻不去會後悔嗎？」貼文曝光立即引起熱議，不少網友直言：「沒亂選，去年電機資工的，賺的錢打趴！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 10:18:26
該名網友今（7）日在PTT貼文，他以「能上醫科卻不去會後悔嗎？」為題，表示同學常常說自己未來一定能考上醫科，不過卻不喜歡醫院的環境，因此考慮去唸電資，前還能賺比較多，讓他好奇問：「能上醫科卻不去會後悔嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「認真說，不會，聰明人做什麼都一樣強」、「有這種能力的一般都不會後悔」、「人各有志，電資也的確能賺很多，做ic設計賺的比醫生還多」、「沒亂選，去年電機資工的，賺的錢打趴」、「我朋友醫科唸完還不是回家接公司」、「看結果了，做生意中上以上就不輸醫生了」。
不過，也有網友認為，「看自己目標在哪啊，會講後不後悔的心中已經在後悔了吧」、「看過兩個不去唸醫學系的，後來都混的很差」、「看過放棄醫學系跑去唸台大，結果很快就休學回去重考醫學系，可是再也沒考上」。（編輯：賴禹妡）