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台灣十年前夯爆！網愣「hTC發生什麼事」　2致命點救不回

▲hTC曾經是我國手機頂尖品牌，市佔率極高，在全球也頗有名氣，如今市佔率連1%都不到。（圖/爆廢公社公開版）
▲hTC曾經是我國手機頂尖品牌，市佔率極高，在全球也頗有名氣，如今市佔率連1%都不到。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 12:35:19

相信經歷過按鍵手機到智慧型手機剛萌芽時期的你，肯定都聽過hTC野火機、Desire、蝴蝶機系列的機款，甚至是買過。在2011年時，宏達電自創hTC手機品牌，市占率曾經名列前矛衝破11％，堪稱是台灣之光，但時至今日，光景不再，其市佔率連1%都不到。對此，就有網友討論「hTC衰退的主因」，引發熱烈迴響。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「可以弱弱的問一句誰還有hTC的手機嗎？別的國家都有自己品牌的手機，為什麼台灣hTC做不起來？真的覺得很可惜」。

貼文一出，網友紛紛回應「人生第一支手機就是hTC...手機真的完全無法用很久」、「不耐用，後來的新款也都有一樣問題」、「高階沒人強，低階沒人便宜，中階市場價格貴」、「國產貨賣你進口價，請問國內誰要支持，你東西也沒人好用，我幹嘛買你的」、「我因為支持國貨，總共買了快十台hTC，最後發現台灣最貴，國外比較便宜，我就放棄了」、「賣別國便宜，賣自己國家比較貴」、「手機性能跟國外品牌賣一樣價錢，又沒人家好，怎麼比」。

▲受惠暑假手機「HTC好友總動員」活動與HTC VIVE多元發展，HTC宏達電今年8月營收7.3億元，月增66%、年減47.11%。(圖／NOWnews資料照片)
▲網友熱議hTC如何從手機市場中逐漸沒落。(圖／NOWnews資料照片)
綜合網友意見，多數人認為「手機不耐用」以及「價格販售問題」成為發展最大阻礙，其品質並沒有其他廠牌優質，販售價格也差不多；而明明是國產貨，卻與外來手機的價格也相差不遠，因此才會逐漸沒落，而根據《ePrice比價王》台灣十大手機品牌10月的市佔率表現，hTC也沒有辦法擠進前十名，顯見目前宏達電已經退出競爭智慧型手機的行列。

不過，值得注意的是，宏達電雖然手機市場發展不佳，但近年來致力將資源押注在虛擬實境（Virtual Reality）業務上面，董事長王雪紅就曾不斷強調，VR將成為行動裝置後的新未來，再掀起革命的新科技應用，顯然宏達電已將主要產品由手機轉戰虛擬實境裝置，未來發展值得期待。（編輯：張嘉哲）

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