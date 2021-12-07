台灣十年前夯爆！網愣「hTC發生什麼事」　2致命點救不回

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貼文一出，網友紛紛回應「人生第一支手機就是hTC...手機真的完全無法用很久」、「不耐用，後來的新款也都有一樣問題」、「高階沒人強，低階沒人便宜，中階市場價格貴」、「國產貨賣你進口價，請問國內誰要支持，你東西也沒人好用，我幹嘛買你的」、「我因為支持國貨，總共買了快十台hTC，最後發現台灣最貴，國外比較便宜，我就放棄了」、「賣別國便宜，賣自己國家比較貴」、「手機性能跟國外品牌賣一樣價錢，又沒人家好，怎麼比」。
綜合網友意見，多數人認為「手機不耐用」以及「價格販售問題」成為發展最大阻礙，其品質並沒有其他廠牌優質，販售價格也差不多；而明明是國產貨，卻與外來手機的價格也相差不遠，因此才會逐漸沒落，而根據《ePrice比價王》台灣十大手機品牌10月的市佔率表現，hTC也沒有辦法擠進前十名，顯見目前宏達電已經退出競爭智慧型手機的行列。
不過，值得注意的是，宏達電雖然手機市場發展不佳，但近年來致力將資源押注在虛擬實境（Virtual Reality）業務上面，董事長王雪紅就曾不斷強調，VR將成為行動裝置後的新未來，再掀起革命的新科技應用，顯然宏達電已將主要產品由手機轉戰虛擬實境裝置，未來發展值得期待。（編輯：張嘉哲）