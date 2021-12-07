真的虧大了！7-11店員喊「這句」有陷阱 眾驚：全部免錢
台灣超商非常便利，而各大品牌也常常為了搶客，推出不少優惠措施，但有些藏在細節的小活動常常就沒注意錯過啦！近日，就有網友分享去7-11時，領了收據之後卻發現上頭藏有「神秘優惠」，結果貼文釣出不少苦主，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 13:10:12
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「網拍賣家還不快省起來！我剛剛去7-11寄件包裹，但很多人都不知道收據上面有一區可以換錢錢！之前是7元現在是11元」只見貼出的影片，原PO將收據翻掉後面，上面寫著「歲末感謝季，來7-11寄取件就送11元購物金」，原PO因有多張，利用收據買了許多瓶養樂多，完全免錢。
貼文一出，網友紛紛回應「所以店員最近都很愛問『收據需要幫您丟掉嗎？』是不是話術啦XD」、「學到了啦！我平常都丟掉」、「我都丟掉欸...沒注意過」、「哇！這樣全免錢欸！平常店員說要幫丟就順手讓他幫忙丟了」；而也有小7店員留言「目前寄貨跟取貨都有，記得要留QR Code那張，不要留錯張，下面那張有使用教學」。
而《NOWnews》記者也實際到7-11官網查詢，發現真的有此活動！民眾只要在12/1~12/20到7-11寄件或者取件（含電商平台/交貨便/賣貨便），就能獲得11元購物折抵券，使用7-11的APP按照步驟掃描QR code就能成功匯入優惠，且還能多張折扣一同使用，喜愛用超商寄件、取件的民眾可千萬不要錯過，下次店員詢問要不要收據時，記得別再丟掉啦！（編輯：張嘉哲）