好市多買奶粉一開竟「全結塊」！釣出達人超強分析：正常
奶粉不但能隨時隨地泡來喝，只要保存得宜，賞味期限還能比一般鮮奶能久上許多，近日就有一名網友表示，他在好市多買了一款奶粉，回家開封後卻發現裡頭全是結塊，讓他相當困惑，貼文曝光後，釣出一名專業網友分析：「剛買來的奶粉就有結塊是正常的結塊。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 15:37:37
該名網友5日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，他表示11月在好市多買了奶粉，開封後卻發現裡頭滿滿結塊，不過確實在這之前是密封的，也因此好奇問：「想問這樣是正常的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「搖一搖應該就散了」、「正常，靜電的關係」、「正常，靜電」、「我都分裝小罐，沒發生過這樣」、「乳脂成份高會這樣，除非結塊很硬甚至底下粉狀也固化，否則這狀況可安全食用無疑」、「我也有買，正常」、「只要結塊輕輕一壓就碎掉，那就不是受潮，這是正常的」、「正常啊，湯匙用一下就會散開了」。
另外，也有專業網友詳細分析，「剛買來的奶粉就有結塊是正常的結塊，因為奶粉在運送的過程中，乾燥的環境下，顆粒之間很容易因為互相碰撞而起靜電，粉末之間就會互相吸引而產生團塊了」，也提供如何簡易地判別奶粉好壞，「只要拿湯時輕輕的撥撥看塊狀物質，如果純粹是靜電，湯匙輕輕一撥弄，只要結塊團狀會分離恢復為粉末狀的，代表這就不是因為奶粉變質造成」。（編輯：賴禹妡）