洗完衣服用烘的！人妻遭尪嫌「太懶惰」 細節讓全場氣炸
結婚後家務事該如何分配均衡，一直是多數夫妻必須面臨的難題。就有位女網友無奈表示，自己洗完衣服後烘乾，卻慘遭老公嫌棄「太懶惰」，詳細內幕曝光更讓不少網友氣炸。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 15:46:50
原PO在論壇Dcard上發文提到「因為常常覺得北部日照不夠大，衣服曬不夠乾，後來乾脆都直接使用洗脫烘，也比較省事，沒想到有次老公跟共同朋友閒聊，隨口說我很懶惰，都使用洗脫烘，不曬衣服」。
原PO聽完相當受傷，「當下聽了很刺耳，我承認我沒有很勤勞，但至少我主動做家務，分文未取免費幫全家人洗衣服，為什麼連這個也要嫌棄？」
但為了顧及老公面子，原PO沒有在當下攤牌。不過她也認為「婚姻生活應該互相，多點感謝少點抱怨，為什麼婚後男人嘴巴都好賤啊！」
細節曝光後，不少網友也十分氣憤「他這麼勤勞，以後就讓他用手洗衣服」、「最懶的是那個什麼都不做或是只撿小事做的…」、「既然愛嫌的話，他自己的衣服就自己洗」、「因為沒能力只會出一張嘴最省力，本該就要互相，啊不然太太是要做到死嗎？」、「這要是被我聽到，回家後他的衣服我會全部叫給他自己手洗」。（編輯：潘毅）