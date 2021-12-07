中南美海鮮牛肉入菜台式料理毫不違和 友邦食材好滋味
今（7）日由外交部及台南市政府主辦「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，接地氣的在全台祀典大天后宮外廣場辦桌，運用自友邦進口的白蝦、龍蝦、牛肉、酪梨、辣椒醬、咖啡等食材，結合台南傳統魯麵羹、蝦仁捲、土魠魚、米糕等特色料理，設計出整套的辦桌宴席。結合台南當令食材和料理手法，呈現出友邦食材的全新滋味，貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拉圭等5個邦交國駐台大使及代表也一起共襄盛舉。台菜精神融入民眾的日常生活與文化，往往呈現在辦桌料理上，不僅是台灣熱情好客精神的展現，也是把友邦的優質海鮮、牛肉介紹給消費者的最快方式。此次邀請到台南在地知名總鋪師，台南市褔爾摩沙廚藝協會創始會長汪義勇（阿勇師）及現任會長蔡裕峰（阿峰師），團隊端出龍蝦魷魚螺肉蒜、18天台啤白蝦、古都牛肉白菜魯、珍味龍蝦舞鰻汁等結合創意與傳統的好菜，在座賓客無不吃的津津有味，連聲讚好。
記者林怡孜/台南報導
2021-12-07 15:55:45
外交部與外貿協會自2017年連續5年辦理牛肉、海鮮採購洽談會，共協助38家(次)我國進口商與103家(次)友邦業者洽談，洽談場次達631場，期間自友邦進口牛肉成長4.3倍、海鮮成長2.6倍，成果豐碩。今年協助來自五國友邦21家牛肉、白蝦及龍蝦供應商，與14家我國進口業者洽談，總計洽談60場次，總進口成交金額更是高達6,925萬美元。顯示國人對於牛肉、海鮮的需求很大，商機潛力無窮。
台灣與瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜三國簽訂自由貿易協定(FTA)，迄今已超過13年，雙邊貿易總額逐年成長。今年11月26日台灣與貝里斯經濟合作協定在立法院院會通過，該協定生效實施後，將有助促進兩國雙邊貿易、投資等領域的交流與合作，未來有機會在國內就以平易近人的價格享用來自中美洲友邦的龍蝦及白蝦，歡迎國內餐飲業者及消費多加選購。
今日活動外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、台南市長黃偉哲、外貿協會副秘書長王熙蒙代表致詞。黃偉哲表示，友邦食材融入台南在地料理，最能展現雙邊友好邦誼。蔡允中表示，透過辦桌生活化的料理手法，最能拉近國人與友邦的距離。王熙蒙指出，我國自友邦進口海鮮、龍蝦逐年成長，鼓勵未來餐飲業者及消費者多加選購中南美洲友邦的海鮮、牛肉等特色食材。