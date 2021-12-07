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一過試用期開始擺爛！新人見「公司陋習」驚醒：根本無敵

▲不少公司都設有三個月「試用期」，來檢視員工是否能勝任一份職缺。（示意圖／翻攝Pexels）
▲不少公司都設有三個月「試用期」，來檢視員工是否能勝任一份職缺。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 17:09:39

不少公司都設有三個月「試用期」，來檢視員工是否能勝任一份職缺。不過就有位網友到新公司度過試用期後發現「公司的陋習」，完整過程曝光也引發其他網友省思。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「剛到公司的時候，前面三個月試用期戰戰兢兢，每天都很努力想把事情做到最好，一開始也展現無比的企圖心，主管都感覺到自己充滿幹勁想往上爬」。不料他努力換來的，卻只是主管「鋒芒畢露」、「胸有大志但仍需磨練」的評價，更慘的是，還因為工作效率好，被指派了一堆困難的業務，一天忙12個小時變成常態。

原PO通過試用期後，一位前輩好心提醒「過了試用期，這裡就不會主動汰除員工。上一次被開除的員工是因為曠職一個禮拜完全找不到人才被開除的」。他也開始詳細觀察辦公室氛圍，才發現「好幾個在這裡待了超過二十年的超級老前輩，整天在公司裡面出包，被老闆罵，可是還是一副死樣子，一個月領五六萬的薪水」，讓他不禁開始感慨「過了試用期之後完全無敵，因為公司不願意付資遣費，是不是有時候在工作上擺爛才是最佳解呢？」

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一位前輩在原PO通過試用期後，好心告訴他公司的經營狀況。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文曝光後立刻有不少過來人回應「跟當兵一樣，不做最出風頭，也不做最會做事的，但也不能做最爛的，要做就做人緣最好的」、「看過能力強的同事做完後又被塞了一堆工作，後來就擺爛在那邊摸魚了，那麼辛苦工作薪水什麼的也沒比較高，老闆也把剛畢業的大學生當免洗筷來用」、「我後來也才意識到那麼努力幹嘛，就用低標行事就好了，反正做好了在主管眼裡也是應該的，薪水也不會漲」。

但也有人認為「建議可以把眼光放遠，能做的事情盡量做，從任務中可以學到寶貴的執行經驗和策略觀點，然後練習加強自己做事的效率，以及在適當時機對老闆展現自己的成果邀功」、「通常不淘汰爛員工的公司會被社會淘汰掉，除非老闆太有錢」、「最好趁著現在培養技能，準備換工作」。（編輯：潘毅）

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