一過試用期開始擺爛！新人見「公司陋習」驚醒：根本無敵

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原PO通過試用期後，一位前輩好心提醒「過了試用期，這裡就不會主動汰除員工。上一次被開除的員工是因為曠職一個禮拜完全找不到人才被開除的」。他也開始詳細觀察辦公室氛圍，才發現「好幾個在這裡待了超過二十年的超級老前輩，整天在公司裡面出包，被老闆罵，可是還是一副死樣子，一個月領五六萬的薪水」，讓他不禁開始感慨「過了試用期之後完全無敵，因為公司不願意付資遣費，是不是有時候在工作上擺爛才是最佳解呢？」
貼文曝光後立刻有不少過來人回應「跟當兵一樣，不做最出風頭，也不做最會做事的，但也不能做最爛的，要做就做人緣最好的」、「看過能力強的同事做完後又被塞了一堆工作，後來就擺爛在那邊摸魚了，那麼辛苦工作薪水什麼的也沒比較高，老闆也把剛畢業的大學生當免洗筷來用」、「我後來也才意識到那麼努力幹嘛，就用低標行事就好了，反正做好了在主管眼裡也是應該的，薪水也不會漲」。
但也有人認為「建議可以把眼光放遠，能做的事情盡量做，從任務中可以學到寶貴的執行經驗和策略觀點，然後練習加強自己做事的效率，以及在適當時機對老闆展現自己的成果邀功」、「通常不淘汰爛員工的公司會被社會淘汰掉，除非老闆太有錢」、「最好趁著現在培養技能，準備換工作」。（編輯：潘毅）