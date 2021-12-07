唸「這科系」他喊最沒前途！過來人聽完笑了：根本天堂
大學就讀的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友發現不少人都就讀同個科系，讓他納悶詢問「是不是最沒前途的科系？」而掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 21:33:29｜2021-12-07 21:33:50
一名網友於PTT八卦板上發文，表示近日拜訪朋友家開的傳統工廠，但逛產線時意外得知許多作業員是餐飲科畢業的，「逛到隔壁社區，順便跟保全聊了一下，保全也是餐飲科畢業」，讓他好奇詢問「餐飲科是不是最沒前途的科系」。
問題一出，隨即引發眾人討論，「不需要證照也能開業」、「台灣已經爛到一堆問題沒有解決，廣設大學和餐飲科毀掉技職和高等教育反而沒啥人檢討了」、「我國的餐飲科像癌症細胞一樣的蔓延，一堆以前的工專，工科全廢了，只留餐飲科」、「我認真說，其實餐飲科系最多用途只有幫你考證照」、「觀光系：別來搶」。
但仍有人搖頭指出，「有沒有前途是看人，一堆讀了電資跑去當作業員」、「不會喲，剛吃鐵板燒就是餐飲科高一生煮的，出路很好。老闆説他讀完餐飲科，要幫他開分店，你說出路好不好？」、「餐飲業最缺人了哪裡沒前途，餐飲科根本天堂」。（編輯：陳雅雲）