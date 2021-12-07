只知阿滴、蔡阿嘎？千萬級YouTuber在台灣 本尊身分驚人
▲近日居住在台灣的義大利貝斯演奏神人「Davie504」YouTube頻道訂閱突破千萬人，而該名網紅的身分也引起討論。（示意圖／取自Unsplash）
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▲近日居住在台灣的義大利貝斯演奏神人「Davie504」YouTube頻道訂閱突破千萬人，而該名網紅的身分也引起討論。（示意圖／取自Unsplash）
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 22:17:22｜ 2021-12-07 22:23:55
近年來YouTuber如雨後春筍般不斷冒出，影片類型也越來越多元，電玩、美妝、開箱、美食等應有竟有。近日就有一名居住在台灣的義大利貝斯演奏神人，所開設的YouTube頻道「Davie504」成功突破1000萬粉絲訂閱，他也特別拍攝影片感謝，瞬間引起眾人熱議。
義大利貝斯神手「Davie504」本名為Davide Biale，其於YouTube上默默耕耘許久，在2011年就創立YouTube頻道，且不斷發布演奏影片。而「Davie504」演奏技巧相當高超，且拍片風格十分幽默，因而吸引世界各地音樂愛好者矚目。 「Davie504」昨（6）日特別拍攝影片，表示頻道終於突破1000萬人訂閱，而他也想透過該支影片感謝粉絲，他表示10年前上傳了第一支影片，直到今天已經突破了千萬人訂閱，他由衷感謝粉絲對他的支持，更坦言曾沒想能有現在的成績。最後他解釋，擁有1000萬訂閱後也會收到YouTube「鑽石」紀念牌，他認為這會成為自己繼續於演奏路上的支持與動力。 ▲「Davie504」拍攝影片感謝粉絲。（圖／翻攝Davie504 YouTube） 據了解，「Davie504」的女友其實是台灣人，事後他飛來台灣與女友同住，也曾與對方共同拍攝一支「Teaching My Girlfriend How To SLAP BASS」為題的影片。另外，「Davie504」過去於一部影片中在101大樓前演奏，而他將台灣標註成國家，引發大陸網友不滿，還遭大陸網路平台封殺，但他並不在意，甚至直接在影片下方留言「Taiwan is a country, noobs.（台灣是個國家，菜鳥們）」。（編輯：陳雅雲） ▲義大利貝斯演奏神人「Davie504」目前人在台灣，其女友（圖右）也是台灣人。（圖／翻攝Davie504 IG） VIDEO